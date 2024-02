Hunting Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Hunting-Aktie wird mithilfe der technischen Analyse betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 265,75 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 298 GBP liegt, was einem Unterschied von +12,14 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (291,3 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hunting-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Hunting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,25 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche hat Hunting eine Outperformance von +16,98 Prozent erzielt. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum "Energie"-Sektor liegt Hunting deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Hunting derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41 auf, was bedeutet, dass die Börse 41,81 Euro für jeden Euro Gewinn von Hunting zahlt. Dies ist 317 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hunting-Aktie beträgt 44, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, wodurch auch der RSI25 zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hunting-Aktie basierend auf der RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating.

