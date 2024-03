Hung Hing Printing Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hung Hing Printing bei 1,18 HKD liegt, was einer Entfernung von +9,26 Prozent vom GD200 (1,08 HKD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,11 HKD, was einen Kursabstand von +6,31 Prozent bedeutet. Aus dieser Perspektive wird der Aktienkurs ebenfalls als "Gut" bewertet, da der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche hat Hung Hing Printing in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,39 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +27,46 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -8,07 Prozent gefallen sind. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,07 Prozent, womit Hung Hing Printing 27,46 Prozent darüber liegt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion rund um Hung Hing Printing als "Neutral" bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Hung Hing Printing investieren, können bei einer Dividendenrendite von 7,27 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Behälter & Verpackung einen Mehrertrag in Höhe von 1,38 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut" führt.