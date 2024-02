Hung Hing Printing Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI für 7- und 25-Tage-Basis für Hung Hing Printing herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI vergeben. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass Hung Hing Printing auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier von Hung Hing Printing damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Hung Hing Printing derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,08 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,1 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,85 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 1,08 HKD, was einer Abweichung von +1,85 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hung Hing Printing liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,62 für "Behälter & Verpackung" unter dem Durchschnitt liegt (ca. 81 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Hung Hing Printing daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent liegt Hung Hing Printing 1,27 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent für "Behälter & Verpackung". Die Aktie wird daher als lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.