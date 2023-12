Hung Fook Tong Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Bei einer Dividende von 1,39 % liegt die Ausschüttung von Hung Fook Tong im Getränkebereich (3,64 %) deutlich niedriger, was eine Differenz von 2,25 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Hung Fook Tong haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes würde eintreten, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Hung Fook Tong daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Auf dieser Basis ist Hung Fook Tong mit einem Wert von 21,06 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Getränke" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 72,28, was einen Abstand von 71 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Hung Fook Tong eine Performance von -23,85 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche sind im Durchschnitt um -9,8 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,05 Prozent im Branchenvergleich für Hung Fook Tong bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,72 Prozent im letzten Jahr. Hung Fook Tong lag 14,13 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.