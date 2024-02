Hung Fook Tong Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Hung Fook Tong weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -39,37 Prozent auf, was mehr als 21 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. In der Getränke-Branche liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -18,46 Prozent, wobei Hung Fook Tong auch hier mit 20,92 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Hung Fook Tong-Aktie neutral eingestuft ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 46,88 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,79 Prozent und liegt damit 2,09 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 3,87). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Hung Fook Tong-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hung Fook Tong wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt. Somit erhält Hung Fook Tong auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.