Hung Fook Tong Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Derzeit beträgt das KGV von Hung Fook Tong 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19 für Getränkeunternehmen darauf hindeutet, dass die Aktie fundamental überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hung Fook Tong-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,24 HKD liegt. Mit dem letzten Schlusskurs von 0,195 HKD ergibt sich eine Abweichung von -18,75 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,19 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hung Fook Tong-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 76 liegt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,79 Prozent, was 2,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,95 Prozent für die Getränkebranche liegt. Diese Dividendenpolitik führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Hung Fook Tong-Aktie.

Insgesamt ergibt die Bewertung der fundamentalen Kennzahlen, der technischen Analyse und der Dividendenpolitik eine negative Einschätzung der Hung Fook Tong-Aktie.