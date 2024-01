Hung Fook Tong Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktienkurse lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Hung Fook Tong neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Hung Fook Tong diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Betrachtung wurde die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hung Fook Tong-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,26 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,19 HKD, was einem Unterschied von -26,92 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (0,22 HKD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, was eine weitere "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik zur Folge hat.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Hung Fook Tong als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,06, was insgesamt 70 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Getränke", der bei 70,03 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur "Getränke"-Branche hat die Aktie von Hung Fook Tong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -36,39 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -12,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,52 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Hung Fook Tong mit -36,39 Prozent deutlich unter dem Durchschnittswert von -13,97 Prozent. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.