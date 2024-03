Hundsun Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Hundsun-Aktie wird aus charttechnischer Sicht kritisch betrachtet, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -26,07 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von nur +1,62 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich der Hundsun-Aktie war in den letzten Monaten gering, was zu einer negativen Einschätzung unter dem Gesichtspunkt des Sentiments und Buzz führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum wahrnehmbar, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hundsun liegt bei 56,14, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Hundsun-Aktie eine Performance von -44,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -25,38 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite 28,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.