Hundsun Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI basiert auf dem Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und wird für verschiedene Zeiträume berechnet. Aktuell liegt der Hundsun-RSI bei 68,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,07, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hundsun-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 39,66 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 29,34 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -26,02 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 31,34 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -6,38 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigte Hundsun in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,37 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 17,13 Prozent, was einer Underperformance von -44,5 Prozent im Branchenvergleich für Hundsun entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,37 Prozent im letzten Jahr, wobei Hundsun 39,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hundsun vor allem positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hundsun insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.