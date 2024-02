Hundsun Aktie: Ist das noch wichtig?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Hundsun eingestellt waren. Es gab neun positive Tage und nur einen negativen Tag, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hundsun daher eine "Gut"-Einschätzung von den Marktteilnehmern.

Die technische Analyse zeigt, dass Hundsun momentan eher negativ bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 34,34 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 23,27 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -32,24 Prozent im Vergleich, wodurch Hundsun eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 25,12 CNH ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Hundsun liegt aktuell bei 7,22 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, wodurch eine neutrale Bewertung zustande kommt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Hundsun mit -52,99 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -20,28 Prozent kommt, liegt Hundsun mit 32,71 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.