Hunan Zhongke Electric Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Zhongke Electric liegt bei 83, was im Vergleich zum Branchenwert von 0 für Maschinen einem durchschnittlichen Niveau entspricht. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als neutral eingestuft, weder unter- noch überbewertet.

In Bezug auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Hunan Zhongke Electric. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Die Dividendenrendite liegt bei 1,41 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent für Maschinen liegt. Aufgrund dieser Rendite wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Zhongke Electric liegt bei 68,25 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Allerdings deutet der RSI25 mit einem Wert von 79 auf eine überkaufte Situation hin, weshalb diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird.