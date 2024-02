Hunan Zhongke Electric Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index (RSI) dient zur Beurteilung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Hunan Zhongke Electric wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen auf 25-Tage-Basis weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Hunan Zhongke Electric eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Eine Betrachtung des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -62,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Hunan Zhongke Electric damit 42,83 Prozent unter dem Durchschnitt. Für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -20,57 Prozent, wobei Hunan Zhongke Electric aktuell 41,62 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Zhongke Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 11,07 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,42 CNH liegt somit deutlich darunter (-23,94 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 9,51 CNH und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls darunter liegt (-11,46 Prozent Abweichung), ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Abschließend zeigt die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet, dass die Diskussionintensität zu Hunan Zhongke Electric langfristig als mittel und die Rate der Stimmungsänderung als negativ eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Aktie.