Hunan Zhongke Electric Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Hunan Zhongke Electric in den sozialen Medien. Es gab weder einen übermäßig positiven noch negativen Trend in den Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine neutrale Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Hunan Zhongke Electric etwas mehr oder weniger als üblich diskutiert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Zhongke Electric liegt bei 83,45, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher auch hier eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hunan Zhongke Electric-Aktie beträgt 83, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt die Analyse des RSI ein schlechtes Rating, da der Wert bei 73,15 liegt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -53,3 Prozent gezeigt, verglichen mit einem Durchschnittsverlust von -1,14 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Aktie deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.