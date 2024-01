Hunan Zhongke Electric Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Taylor Wimpey":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder Buzz rund um die Aktie von Hunan Zhongke Electric in den sozialen Medien festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Zhongke Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,09 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 9,78 CNH weicht somit um -19,11 Prozent ab. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,86 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hunan Zhongke Electric mit 1,46 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Hunan Zhongke Electric liegt bei 55,88, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 71,35 und deutet auf eine schlechte Einschätzung hin.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Hunan Zhongke Electric eine neutrale bis schlechte Gesamteinschätzung aufgrund der analysierten Faktoren.