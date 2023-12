Hunan Yujing Machinery Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Hunan Yujing Machinery hat im letzten Jahr eine Rendite von -36,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 35,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Maschinen" liegt bei -1,18 Prozent, wobei Hunan Yujing Machinery aktuell 35,09 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Hunan Yujing Machinery eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hunan Yujing Machinery liegt bei 48,24, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,39, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Hunan Yujing Machinery ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,5 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.