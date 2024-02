Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Hunan Xiangjia Animal Husbandry wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hunan Xiangjia Animal Husbandry-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist auf 25-Tage-Basis ein überkaufter RSI zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Hunan Xiangjia Animal Husbandry daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Hunan Xiangjia Animal Husbandry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen dominierten vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet zeigt sich bei Hunan Xiangjia Animal Husbandry eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Entwicklung auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Hunan Xiangjia Animal Husbandry-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen. Insgesamt wird die Hunan Xiangjia Animal Husbandry-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.