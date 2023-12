UGI Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Die Diskussionen über Ugi auf den sozialen Medienplattformen geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" für Ugi vergeben. Langfristig erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ugi vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 63,2 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 40 USD festgelegt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Ugi liegt derzeit bei 6,71 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 4,63 % für Gasversorgungsunternehmen. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ugi liegt bei 22,34, was 82 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (125,07). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Sollten UGI Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich UGI jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen UGI-Analyse.

UGI: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...