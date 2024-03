Hunan Valin Steel Tube, Wire Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Hunan Valin Steel-Aktie erhält gute Bewertungen in verschiedenen Bereichen

Die Hunan Valin Steel-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 4,45 Prozent, was 2,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhalten hat.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,52 CNH. Der letzte Schlusskurs von 5,34 CNH weicht somit um -3,26 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

Im fundamentalen Bereich hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,49, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Hunan Valin Steel-Aktie eine Rendite von 5,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um mehr als 29 Prozent höher liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -23,57 Prozent kommt, liegt die Aktie mit 29,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.