Hunan Tv, Broadcast Intermediary Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Hunan Tv & Broadcast Intermediary liegt bei 63,74, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 41, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Hunan Tv & Broadcast Intermediary-Aktie ein Durchschnitt von 6,22 CNH für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,02 CNH, was einem Unterschied von -3,22 Prozent entspricht und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 5,9 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,03 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Hunan Tv & Broadcast Intermediary-Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Hunan Tv & Broadcast Intermediary. Die Diskussion konzentrierte sich in den letzten zehn Tagen hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Diskussionen. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hunan Tv & Broadcast Intermediary eine positive Einschätzung. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Hunan Tv & Broadcast Intermediary von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein positives Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für Hunan Tv & Broadcast Intermediary führt. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.