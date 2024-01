Hunan Talkweb Information System Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten vier Wochen gab es bei Talkweb Information System wesentliche Veränderungen im Sentiment und im Buzz. Das Stimmungsbild hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Talkweb Information System liegt bei 51,43, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment rund um Talkweb Information System war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung. Daher erhält Talkweb Information System auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.