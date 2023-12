Hunan Salt Industry Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Snowsky Salt Industry hat eine Dividendenrendite von 3%, was 1,95 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhalten sie von den Analysten eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Snowsky Salt Industry liegt bei 42,86 Punkten (RSI7) und 52,17 Punkten (RSI25), was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten 12 Monaten hat die Snowsky Salt Industry eine Performance von -27,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -19,6 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance unter dem Durchschnittswert. Daher erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating für diese Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge.

Insgesamt erhält die Snowsky Salt Industry aufgrund der neutralen Bewertungen in verschiedenen Kategorien ein insgesamt "Neutral"-Rating.