Hunan Salt Industry Aktie: Ist es das gewesen?

Der Aktienkurs von Snowsky Salt Industry zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -27,58 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,15 Prozent erzielte, liegt Snowsky Salt Industry mit einer Rendite von -27,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Snowsky Salt Industry beträgt aktuell 14, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" mit einem durchschnittlichen KGV von 0 steht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Snowsky Salt Industry beträgt der 7-Tage-RSI 41,51 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 48,78 zeigt, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Snowsky Salt Industry. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren und die Häufigkeit der Beiträge normal war.

Insgesamt erhält die Aktie von Snowsky Salt Industry daher ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen analysierten Kategorien.