Hunan Salt Industry Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Snowsky Salt Industry-Aktie wird derzeit durch verschiedene technische Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen Wert von 7,29 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,55 CNH liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 6,42 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs von 6,55 CNH liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 14, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,15, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Snowsky Salt Industry-Aktie ist größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Snowsky Salt Industry im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Materialien" um mehr als 9 Prozent und im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche um 8,97 Prozent schlechter abschneidet, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.