Hunan Nanling Industry Explosive Material Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die aktuelle Dividendenrendite von Explosive liegt bei 0,29 %, was 1,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 1,92 % liegt. Somit ist der Ertrag niedriger als üblich und wird als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Explosive im letzten Jahr eine Rendite von -23,65 Prozent erzielt, was 15,36 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,29 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,29 Prozent, wobei Explosive aktuell 15,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Explosive mit 8,85 CNH 22,23 Prozent unter dem GD200 (11,38 CNH) liegt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 9,81 CNH, was einem Abstand von -9,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Werte wird der Kurs der Explosive-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Obwohl die Stimmung für Explosive in den letzten Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Aspekt mit "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend wird die Aktie von Explosive aufgrund der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche, der technischen Analyse und des Sentiments insgesamt als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.