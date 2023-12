Hunan Nanling Industry Explosive Material Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Die technische Analyse des Aktienkurses von Explosive zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs 11,49 CNH beträgt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,8 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -23,41 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 9,98 CNH, was einer Distanz von -11,82 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Explosive in den sozialen Medien. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass sie sich im Mittelpunkt des Anlegerinteresses befindet. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Explosive im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -23,65 Prozent erzielt hat, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche bei -7,88 Prozent, was 15,77 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Explosive bei 19, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Chemikalien" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Explosive in verschiedenen Bereichen keine positiven Bewertungen erzielt und eher als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft wird.

