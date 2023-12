Hunan Nanling Industry Explosive Material Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt. Anhand dessen kann man feststellen, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Explosive-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 84, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 83,39 an, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält die Aktie auch auf 25-Tage-Basis eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Explosive.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Explosive mit 19,63 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Dieser beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Dividendenrendite der Explosive-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,29 Prozent und liegt damit 1,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Explosive-Aktie mit 8,71 CNH 24,33 Prozent unter dem GD200 (11,51 CNH) liegt, was ein "Schlecht"-Signal in der charttechnischen Bewertung darstellt. Auch der GD50, der einen Kurs von 10,02 CNH ausweist, führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand -13,07 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Explosive-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.