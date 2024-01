Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Hunan Kaimeite Gases hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -37,66 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 37,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hunan Kaimeite Gases derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 1,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,94 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases liegt mit einem Wert von 199,17 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Hunan Kaimeite Gases. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, basierend auf der Häufigkeit der Diskussionen in den sozialen Medien.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Hunan Kaimeite Gases daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.