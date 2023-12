Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Hunan Kaimeite Gases wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Kaimeite Gases-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,92 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 10,24 CNH liegt daher deutlich darunter (Unterschied -14,09 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,91 Prozent Abweichung).

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases 199. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Chemikalienbranche ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet. Daher wird sie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Hunan Kaimeite Gases eine Rendite von -44,94 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -8,19 Prozent, wobei Hunan Kaimeite Gases mit 36,75 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.