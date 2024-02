Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Hunan Kaimeite Gases zeigt eine Rendite von -44,81 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" liegt die Rendite 22,12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Bereich "Chemikalien" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -22,69 Prozent, was Hunan Kaimeite Gases um 22,12 Prozent unter diesem Wert platziert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases liegt bei 150, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Chemikalien" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein eher negatives Bild. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "schlechten" Rating führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 67,84 Punkten, was auf eine "neutrale" Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine Überkauftheit der Aktie, was zu einer insgesamt "schlechten" Bewertung in diesem Abschnitt führt.