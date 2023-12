Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Hunan Kaimeite Gases 199. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Chemikalien", die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen, erscheint Hunan Kaimeite Gases weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Kaimeite Gases-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,87 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (10 CNH) weicht somit um -15,75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht"-Bewertung gilt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,97 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-8,84 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hunan Kaimeite Gases-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Hunan Kaimeite Gases mit einer Rendite von -44,94 Prozent mehr als 37 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Chemikalien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -8,29 Prozent liegt Hunan Kaimeite Gases mit 36,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hunan Kaimeite Gases ergibt die Analyse, dass die Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hunan Kaimeite Gases aus fundamentaler und technischer Sicht sowie im Branchenvergleich in verschiedenen Kategorien mit "Schlecht"-Bewertungen konfrontiert ist.