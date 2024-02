Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Hunan Kaimeite Gases schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,09 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,09 % ist. Dadurch ist der Ertrag niedriger und die Einstufung lautet "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases liegt bei einem Wert von 150 und damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Branche "Chemikalien" (KGV von 0). Daher ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Kaimeite Gases-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,73 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 6,35 CNH liegt, beträgt die Abweichung -40,82 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,96 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in der Summe ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Hunan Kaimeite Gases weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 67,84 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hunan Kaimeite Gases-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.