Hunan KaiMeiTe Gases Aktie: Endlich geschafft?

Der Aktienkurs von Hunan Kaimeite Gases hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,94 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Materialien liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -7,88 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 37,06 Prozent deutlich darunter. Infolgedessen erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Hunan Kaimeite Gases im Vergleich zur Branche Chemikalien eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,95 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Kaimeite Gases liegt aktuell bei 199, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Chemikalien" von 0 als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" bewertet.

Im Bereich Sentiment und Buzz hat Hunan Kaimeite Gases in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.