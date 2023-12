Hunan Jingfeng Pharmaceutical Aktie: So geht’s nicht weiter!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Hunan Jingfeng Pharmaceutical verändert. Diese Veränderungen geben Aufschluss über das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Daher erhält Hunan Jingfeng Pharmaceutical auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positiv über Hunan Jingfeng Pharmaceutical diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Dividendenrendite von Hunan Jingfeng Pharmaceutical beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Hunan Jingfeng Pharmaceutical ergibt die Analyse, dass das Wertpapier überkauft ist (RSI7: 82,35 Punkte) und wird daher mit einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI beurteilt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält das Hunan Jingfeng Pharmaceutical-Wertpapier aufgrund dieser Analyse ein "Schlecht"-Rating.