Hunan Huatian Great Hotel Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Huatian Hotel Aktie wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 4,62 CNH, während der Aktienkurs bei 4,34 CNH um -6,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4,14 CNH, was einer Abweichung von +4,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 55 und weist die Aktie als "Neutral" aus. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,67 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Analyse der RSIs ein insgesamt "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huatian Hotel beträgt 35, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,59 Prozent erzielt, was 31,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,95 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 24,54 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.