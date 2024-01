Hunan Huatian Great Hotel Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Huatian Hotel liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -23,59 Prozent niedriger, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Huatian Hotel mit 21,17 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Huatian Hotel ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,94 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Huatian Hotel-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,53 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 4,38 CNH lag, was einer Abweichung von -3,31 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 4,18 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Huatian Hotel also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Huatian Hotel derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 0,87 % liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.