Hunan Gold Aktie: Das sieht interessant aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Gold liegt bei 28,46, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der GD200 (gleitender Durchschnittskurs über 200 Tage) bei 12,14 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 11,68 CNH um -3,79 Prozent darüber liegt. Auf der Basis des GD50 (gleitender Durchschnittskurs über 50 Tage) ergibt sich jedoch eine positive Abweichung von +5,04 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Hunan Gold in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Rendite von -15,68 Prozent erzielt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Hunan Gold mit 9,27 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Gold-Aktie zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Hunan Gold auf der Grundlage von Fundamentaldaten, technischer Analyse, Branchenvergleich und dem Relative Strength Index.

Hunan Gold kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Hunan Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hunan Gold-Analyse.

Hunan Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...