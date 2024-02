Hunan Gold Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Derzeit zahlt Hunan Gold niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Metall- und Bergbau-Branche. Der Unterschied beträgt 1,22 Prozentpunkte (0,89 % gegenüber 2,11 %). Dies führt dazu, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Hunan Gold in den letzten 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden, mit einem RSI-Wert von 32,77. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 42.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Hunan Gold in den letzten Monaten nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Hunan Gold daher als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vorwiegend private Nutzer in sozialen Medien die Aktie von Hunan Gold als neutral bewertet haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Auswertung ergab auch 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.