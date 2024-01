Hunan Gold Aktie: Das hat Gewicht!

Hunan Gold: Aktienanalyse und Bewertung

Hunan Gold wird der Branche "Metalle und Bergbau" zugeordnet und weist laut aktuellem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,46 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt dagegen eine negative Einschätzung. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 89, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis zeigt mit einem Wert von 73,03 eine Überkauftheit an. Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem schlechten Rating für Hunan Gold.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hunan Gold. Obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen positiv waren, ergibt die Stimmungsanalyse eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme zeigen ebenfalls mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer schlechten Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Hunan Gold von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage um 17,3 Prozent abweicht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein schlechtes Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Hunan Gold derzeit neutral bewertet wird, jedoch mit negativen Tendenzen im Hinblick auf den RSI und die Anlegerstimmung. Die charttechnische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Anleger sollten daher alle diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.