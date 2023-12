Hunan Gold Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Der Relative Strength Index: Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Hunan Gold liegt bei 84,76, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 60,43 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist dabei von Bedeutung. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität zu Hunan Gold eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für Hunan Gold führt.

Anleger: Die Stimmung und Meinungen in sozialen Medien können ebenfalls Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse von Kommentaren und Befunden zu Hunan Gold in sozialen Plattformen hat ergeben, dass diese überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Hunan Gold diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass Hunan Gold derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 13,16 CNH, während der Kurs der Aktie bei 10,74 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -7,25 Prozent und führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamteinschätzung für Hunan Gold basierend auf verschiedenen Faktoren der technischen und sozialen Analyse.