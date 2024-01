Hunan Gold Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die chinesische Bergbaugesellschaft Hunan Gold hat in den letzten Monaten eine negative Performance gezeigt, was zu einer Unterperformance im Vergleich zur Branche geführt hat. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 0,83%, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,94% liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 11,14 CNH eine Entfernung von -13,64% vom GD200, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 11,41 CNH, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -2,37% bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Stimmungsbild bezüglich Hunan Gold hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Während die Diskussion in den sozialen Medien zunahm, waren die Auffälligkeiten überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hunan Gold in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,87%, was einer Unterperformance von -7,32% im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.