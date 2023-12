Hunan Gold Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Hunan Gold-Aktie ein Durchschnitt von 13,23 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,17 CNH, was einem Unterschied von -15,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und beträgt aktuell 11,63 CNH, was einer Abweichung von -3,96 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Hunan Gold schüttet eine Dividendenrendite von 0,83 % aus, was 1,08 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 1,91 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft und die Aktie erhält die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 79,75 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Bewertung hingegen neutral, da die Aktie weder über- noch unterkauft ist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Gold liegt bei 28,57, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Hunan Gold also aus charttechnischer Sicht und unter Berücksichtigung der Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft, während die fundamentale Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt.