Hunan Friendship, Apollo Commercial Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Hunan Friendship & Apollo Commercial-Aktie der letzten 7 Tage, der aktuell bei 69 liegt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,52 weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls, dass die Hunan Friendship & Apollo Commercial-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Hunan Friendship & Apollo Commercial momentan eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,17%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Friendship & Apollo Commercial liegt bei einem Wert von 107, was ähnlich dem Durchschnitt in der Branche "Multiline-Einzelhandel" ist. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hunan Friendship & Apollo Commercial-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,51 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 4,29 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +22,22 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt für die letzten 50 Handelstage (GD50) um +10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating verliehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Hunan Friendship, Apollo Commercial-Analyse vom 20.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Hunan Friendship, Apollo Commercial jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Hunan Friendship, Apollo Commercial-Analyse.

Hunan Friendship, Apollo Commercial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...