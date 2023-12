Hunan Friendship, Apollo Commercial Aktie: Ist das noch normal?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 107,98 liegt Hunan Friendship & Apollo Commercial in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent) im Bereich Multiline-Einzelhandel. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Hunan Friendship & Apollo Commercial derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,19 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,19 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Hunan Friendship & Apollo Commercial einen Wert von 54,05, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 52,91 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" aufgrund des RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Hunan Friendship & Apollo Commercial eine starke Diskussionsintensität, was zu der Bewertung "Gut" führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.