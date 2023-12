Hunan Erkang Pharmaceutical Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Investoren: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Hunan Er-kang Pharmaceutical auf sozialen Plattformen untersucht und herausgefunden, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Darüber hinaus haben Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Hunan Er-kang Pharmaceutical diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Hunan Er-kang Pharmaceutical hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt der RSI7 derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Hunan Er-kang Pharmaceutical-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Hunan Er-kang Pharmaceutical mit einer Rendite von -8,68 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Arzneimittel"-Branche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 0,39 Prozent, während Hunan Er-kang Pharmaceutical bei 9,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt bei 142,71, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.