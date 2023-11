Hunan Erkang Pharmaceutical Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hunan Er-kang Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 101. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hunan Er-kang Pharmaceutical damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Hunan Er-kang Pharmaceutical erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,76 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche sind im Durchschnitt um 2,83 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +0,93 Prozent im Branchenvergleich für Hunan Er-kang Pharmaceutical bedeutet. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,13 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Hunan Er-kang Pharmaceutical 3,89 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hunan Er-kang Pharmaceutical beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,94 Prozent und liegt mit 0,49 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,45) für diese Aktie. Hunan Er-kang Pharmaceutical bekommt für diese Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Hunan Er-kang Pharmaceutical für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, daher erhält Hunan Er-kang Pharmaceutical für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Hunan Er-kang Pharmaceutical insgesamt ein "Neutral"-Wert.