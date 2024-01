Hunan Erkang Pharmaceutical Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Hunan Er-kang Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,72 Prozent erzielt, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 0,06 Prozent, wobei Hunan Er-kang Pharmaceutical mit 6,78 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt bei 132, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Hunan Er-kang Pharmaceutical aktuell einen Wert von 0,88 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Er-kang Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Allerdings weist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 72,73 darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hunan Er-kang Pharmaceutical.