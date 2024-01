Hunan Erkang Pharmaceutical Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Hunan Er-kang Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,72 Prozent erzielt. Im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Aktie damit 4,88 Prozent unter dem Durchschnitt von -1,84 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Arzneimittel-Branche beträgt 0,39 Prozent, und Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt aktuell 7,1 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt bei einem Wert von 132, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt und daher als "Neutral" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Hunan Er-kang Pharmaceutical ist insgesamt besonders positiv, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen ergibt. Die vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Hunan Er-kang Pharmaceutical gemessen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmungsbild führt.