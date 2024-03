Hunan Erkang Pharmaceutical Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Hunan Er-kang Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite damit 8,25 Prozent unter dem Durchschnitt (-20,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -18,59 Prozent, und Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt aktuell 10,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden hat Hunan Er-kang Pharmaceutical derzeit eine Dividendenrendite von 1 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent. Das Unternehmen erhält in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hunan Er-kang Pharmaceutical liegt bei 60, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hunan Er-kang Pharmaceutical auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Unterperformance hin, wodurch die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.