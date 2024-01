Hunan Dongting Aquaculture, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich für Dahu Aquaculture ein RSI-Wert von 48,76, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 62,62, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Rating für Dahu Aquaculture.

Im Branchenvergleich zeigte Dahu Aquaculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,11 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -10,67 Prozent, was auf eine Outperformance von +21,78 Prozent für Dahu Aquaculture hindeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor übertraf Dahu Aquaculture mit einer Rendite, die 21,99 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Somit erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird die Dahu Aquaculture auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 6,35 CNH, während der Kurs der Aktie bei 6,2 CNH um -2,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -6,49 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht"-Wert in diesem Zeitraum führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating bewertet.