Hunan Dongting Aquaculture Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Stimmung und der Buzz rund um Dahu Aquaculture in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von uns erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Dahu Aquaculture mit 6,77 CNH derzeit -0,73 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +7,29 Prozent beläuft. Insgesamt bewerten wir die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut".

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen und an sechs Tagen von negativer Kommunikation dominiert wurde. Auch statistische Auswertungen historischer Daten zeigen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Dahu Aquaculture in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,72 Prozent erzielt hat. Das bedeutet eine Outperformance von +24,86 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -4,14 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,48 Prozent aufwies, lag Dahu Aquaculture um 25,2 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.